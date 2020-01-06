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Синоптики рассказали, ждать ли украинцам снега на Рождество
06.01.2020 12:04
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Рождество Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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