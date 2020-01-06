|У Зеленского в Омане потерялся Богдан
|06.01.2020 12:24
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана инвестиционное сотрудничество между странами. Об этом
Как ранее сообщала "Страна", Зеленский без огласки улетел с семьей на отдых в Оман и остановился в шикарном отеле. После этого его пресс-служба объявила, что президент поехал туда совмещать отдых с работой и будет привлекать инвестиции.
Сейчас сообщается, что президент Украины провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид.
Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Он рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов.
Заметку об этом ОП сопроводил новыми фотографиями. Отметим, что теперь у Зе три собеседника из Омана, а рядом с ним находится один из его наиболее влтиятельных советников Андрей Ермак.
Фото: Офис президента