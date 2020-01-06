1. Макитра (глиняная чаша для кутьи) – это глина, из которой создан человек. То есть, это символ нашего физического тела, которое «слепил» Господь.

2. Вода – это жизнь человека, течение жизненного пути.

3. Мед дает вкус кутье и символизирует тем самым вкус к жизни, наши чувства и эмоции.

4. Орех, даже по форме напоминающий мозг человека, означает мышление, сознание, то есть человеческое «Я».

5. Мак пробуждает парапсихологические способности и является символом необузданного духа человека.

6. Виноград – это плетение судьбы.

7. Пшеница – это зерно, которое человек оставит после себя на земле.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира