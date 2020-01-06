В "деле журналиста Бойко" уже есть несколько задержанных, находящихся в изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке. Об этом заявил сам Владимир Бойко послк возвращения в Украину.

"6 января 2020 я вернулся в Украину, где был месяц, чтобы еще раз порадоваться за интеллектуальную сила и обширный профессионализм главы Службы безопасности Украины.

Потому подчиненные лейтенанта Баканова, обиженные на мои публикации, действительно, собирались меня сегодня удерживать прямо в аэропорту «Борисполь». Но так и не решили, за что. Впрочем, в «деле журналиста Бойко» уже есть несколько задержанных, находящихся в изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке.



Оказывается, в минувшую субботу, 4 января, в 9 утра доблестная Служба безопасности Украины задержала каких-то работников какого-то сервисного центра МВД Украины.

Такая спешка в выходной день был вызван тем, что 6 января я возвращался в Украину и в Главном следственном управлении СБУ должно было быть уже подготовлено ходатайство об избрании мне меры пресечения.

Кто из прокуроров должен был согласовать это безумие я пока не знаю, по неподтвержденной информации процессуальным руководителем якобы согласился быть сам господин Касько.

Впрочем, это не удивительно, поскольку Рябошапка назначил служебное расследование в связи с тем, что ко мне попали все шесть томов материалов уголовного производства в отношении судьи Емельянова, которое Касько недавно продал этому самом Емельянову.



Так вот, по замыслу Иванушки Баканова задержанные сотрудники сервисного центра МВД Украины должны были дать показания, что они входят в преступную группировку, которая занимается кражами и последующей перепродажей автомобилей, а руководителем этой группировки есть я.

Задержанные после доставки в изолятор СБУ готовы были подписать все, что угодно, чтобы их только отпустили, однако, просили объяснить, кто такой Бойко Владимир Маркович и показать его фотографию.

А также - назвать хотя бы одного пострадавшего. Но за два дня ни лейтенант Баканов, ни его главный советник Николай Герасименко так ничего и не придумали. Поэтому задержанных уже стали отпускать ...



Помню, как в феврале 2007 года на коллегии СБУ тогдашний глава Службы Наливайченко строго предупредил этого самого Герасименко, который тогда занимал должность заместителя председателя СБУ, и Ягуарович (был такой, царствие ему небесное, начальник УВБ СБУ Павленко), чтобы они забыли о моем существовании и больше не пытались ни устраивать против меня провокации, ни проводить в отношении меня негласные мероприятия.

Потому что ничем, кроме скандала, это все равно не закончится. Но Николай Михайлович, наверное, так и не сделал надлежащих выводов.



А что касается Иванушки Баканова, то придется мне заняться воспитанием этого выдающегося разведчика.