Задержанный за стрельбу в Вишневом помощник Мамчура вел себя вызывающе, ругался нецензурными словами, всех увольнял. Фоторепортаж События Задержанный за стрельбу в Вишневом помощник Мамчура вел себя вызывающе, ругался нецензурными словами, всех увольнял. Фоторепортаж Фото: ГФ Департамент охорони / Facebook Фото: ГФ Департамент охорони / Facebook Фото: ГФ Департамент охорони / Facebook Фото: ГФ Департамент охорони / Facebook Фото: ГФ Департамент охорони / Facebook Фото: ГФ Департамент охорони / Facebook Фото: ГФ Департамент охорони / Facebook Фото: ГФ Департамент охорони / Facebook Фото: ГФ Департамент охорони / Facebook . Об этом сообщает Департамент охраны на своей странице в Facebook. "Сегодня, 26 июня, в 11.26, в Департамент охраны позвонил тренер по футболу Влад, со словами: "На стадионе, в центре Вишневого, неизвестный стреляет по детям"... По прибытию на стадионе был задержан мужчина – Олег Ш., около 45 лет, житель Вишневого, с пистолетом Макарова для отстрела резиновых пуль. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, тест на драгере показал 2,61 промилле. Задержанный вел себя вызывающе, ругался нецензурными словами, всех увольнял и говорил, что ему ничего не будет, потому что он помощник депутата Верховной Рады Юлия Мамчура", – говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что во время стрельбы на стадионе находилось около 60-70 человек, большая часть дети, у которых были занятия по футболу. В ходе инцидента был ранен 14-летний подросток. Травма его незначительна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



