В составе апельсина - большое количество витамина С, который повышает защитные силы организма и снижает риск простудных заболеваний. Апельсин, однозначно — есть! Но и цедра апельсина не менее полезна, чем его мякоть. Существует много способов ее использования.

1. Отбеливающая паста

Добавьте в свою обычную пасту молотые корочки — получится лечебный состав. Регулярная чистка зубов такой пастой укрепит их, снизит чувствительность и уберет желтый налет. Если лень молоть цедру, просто протирайте зубы внутренней стороной свежей шкурки апельсина.

2. Скраб для лица

Такой скраб глубоко очистит кожу, уберет лишний жир, улучшит цвет лица, осветлит пигментные пятна, уменьшит признаки старения кожи.

Приготовление:

3. Средство от моли

Сухие корочки поместите в пакетик типа саше и развесьте в шкафу. Моль теперь вас не побеспокоит.

4. Вкусовой ароматизатор

Еще наши мамы и бабушки добавляли перемолотые корочки апельсинов в выпечку или напитки, что придавало им приятный вкус и запах.

5. Цукаты

Это отличное самостоятельное угощение к чаю. Также цукаты можно прибавлять в выпечку или использовать для украшения тортов.

Приготовление:

6. Освежитель для дома

Преимущества такого натурального освежителя очевидны: он дешевый, натуральный и помогает не только распространить приятный благовоние, но и увлажнить воздух.

Приготовление:

7. Чистящее средство

Цитрусовые корки обладают антибактериальными свойствами, что делает их незаменимыми для домашних чистящих средств. Высокое содержание лимонной кислоты убивает бактерии и плесень, а также удаляет мыльные разводы и минеральные отложения.

Приготовление:

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