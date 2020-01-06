Об этом говорится в официальном заявлении на сайте операции "Непоколебимая решимость".

"Неоднократные ракетные обстрелы в течение последних двух месяцев, осуществляемые группировкой "Катаиб Хезболла", привели к гибели представителей иракских служб безопасности и гражданина США. Сейчас мы обязаны полностью защищать иракские базы, где размещаются войска коалиции. Это ограничивает нашу способность проводить тренировки с партнерами и предоставлять помощь в их операциях против террористической группировки "Исламское государство", следовательно мы прекратили эту деятельность", - говорится в сообщении.

Как отмечается, временное прекращение операции вызвано увеличением количества атак на базы коалиции в Ираке. В коалиции отметили, что такое решение может быть пересмотрено.

Как сообщалось, командующий элитными силами «Эль-Кудс» из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис в пятницу были ликвидированы ракетным ударом близко аэропорта Багдада.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф охарактеризовал убийство командира элитного иранского спецотряда «Эль-Кудс» генерала Касема Сулеймани как «акт международного терроризма со стороны США».

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке.

В связи с этим государственный секретарь США Майк Помпео отсрочил свой запланированный на 3 января визит в Украину из-за необходимости пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.

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