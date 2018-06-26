Совет ЕС утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме 1 млрд евро, передает со ссылкой на .

"Глубоко благодарен президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру за скоординированное выполнение наших договоренностей и искреннюю поддержку Украины. Сегодняшнее решение - это признание нашего прогресса на пути реформ", - написал в Twitter президент .

Он поблагодарил всех государств-членов ЕС за единство и солидарность с Украиной в противодействии внутренним и внешним вызовам.

Три года назад Брюссель уже принимал аналогичную программу финансовой помощи. В ее рамках Украина должна была получить три транша по 600 млн. Два из них были выданы. Из-за невыполнения ряда требований по проведению реформ, в третьем в января 2018 года было отказано.

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