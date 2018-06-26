Погода, Новости, загрузка...
Украина получила миллиард евро от ЕС
26.06.2018 19:11
Украина получила миллиард евро от ЕС По теме:

Совет ЕС утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме 1 млрд евро, передает со ссылкой на .

"Глубоко благодарен президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру за скоординированное выполнение наших договоренностей и искреннюю поддержку Украины. Сегодняшнее решение - это признание нашего прогресса на пути реформ", - написал в Twitter президент .

Он поблагодарил всех государств-членов ЕС за единство и солидарность с Украиной в противодействии внутренним и внешним вызовам.

Три года назад Брюссель уже принимал аналогичную программу финансовой помощи. В ее рамках Украина должна была получить три транша по 600 млн. Два из них были выданы. Из-за невыполнения ряда требований по проведению реформ, в третьем в января 2018 года было отказано.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить