Тот факт, что украинцы на президентских и парламентских выборах выбрали совершенно новую политическую силу, является уникальным явлением даже в мировом масштабе. Такое мнение высказала директор Фонда “Демократические инициативы“ Ирина Бекешкина в интервью изданию “Сегодня“.

По ее словам, примеров того, когда на выборах в разных странах побеждали “новые лица“, довольно много. Однако украинский случай сильно выделяется из общего ряда. Раньше тоже выбирали людей без опыта в политике, но не президентами. Когда мы вспоминаем того же Рейгана, ну, извините, он два срока был губернатором очень серьезного штата (Калифорния – ред.)… Трамп тоже был активистом своей партии, хотя и не был профессиональным политиком… Мы знаем случаи, когда новая партия не из политиков вдруг проходила в парламент… Но они никогда не составляли моно-большинства. Они просто имели проходной балл, – рассказала социолог.

При этом Бекешкина отмечает сохранение в Украине высокого спроса на “сильную руку“. Именно этим в частности объясняется высокий уровень симпатий украинцев к президенту Беларуси Александру Лукашенко, который сохраняется много лет. За все годы первенство имел Александр Лукашенко.

Даже в годы лучших результатов наших президентов, а они, как правило, были только после выборов, даже тогда был Лукашенко. Хотят “Батьку“, - заявила знаток.

Примечательным является тот факт, что украинцы хотят сильного лидера, который в то же время строго соблюдал бы законы. По мнению Бекешкиной, это свидетельствует о желании видеть во главе государства не авторитариста, а популиста. Чтобы был какой-то такой хороший “Батька“, который бы спустился с небес и сделал всем хорошо. Как Василий Голобородько в фильме (в сериале “Слуга народа“ – ред.) Но если он будет нас прижимать, мы выйдем на Майдан, – пояснила социолог.

В этом контексте Бекешкина привела пример событий конца 2013 года, когда после внезапного разворота страны на 180 градусов – с евроинтеграции на евразийское направление – на майдан вышло относительно небольшое количество людей. И только после того, как силовики очень жестко разогнали немногочисленных протестующих, возмутилась уже вся страна.

Напомним, социологи выяснили, кого из иностранных лидеров украинцы любят больше всех. Лидером народных симпатий оказался президент Беларуси, а вот самым нелюбимым иностранным лидером является президент России.







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