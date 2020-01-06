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В центре Лиссабона звучали украинские колядки
06.01.2020 19:22
В Лиссабоне на центральной площади прозвучали украинские колядки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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