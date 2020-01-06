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Украинцы устроили "вертеп" у главной елки Нью-Йорка
06.01.2020 19:41
В Нью-Йорке возле главной елки украинцы станцевали "вертеп"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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