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Украинцы устроили "вертеп" у главной елки Нью-Йорка
06.01.2020 19:41
В Нью-Йорке возле главной елки украинцы станцевали "вертеп" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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