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На границе с Польшей в Украину получили Вифлеемский огонь
06.01.2020 20:17
На украинско-польской границе передали Вифлеемский Огонь Мира Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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