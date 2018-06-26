Управление ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) выразило глубокую обеспокоенность обострением ситуации в провинции Дераа на юго-западе Сирии, где результате боев 45 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. Об єтом сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко встревожены поступившими в последние дни сообщениями об эскалации боев в провинции Дераа на юго-западе Сирии, что представляет опасность для 750 тыс. человек, согласно оценкам. Поступили сообщения о гибели и ранении людей, включая детей, вследствие усилившихся боев и бомбардировок с воздуха. По меньшей мере 45 тыс. человек, как сообщается, стали перемещенными лицами, большинство из них направились из восточной части провинции Дераа в районы у границ с Иорданией", - сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ООН Йенс Ларке.

Официальный представитель УКГВ подчеркнул, что эти перемещенные лица безотлагательно нуждаются в гуманитарной помощи. Он обратил внимание на то, что в результате боев в Дераа была повреждена гражданская инфраструктура. В частности, 24 июня в результате авиаудара был выведен из строя полевой госпиталь.



"ООН призывает все стороны защищать жизнь мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также обеспечить свободу перемещения, как того требует международное гуманитарное право", - отметил Ларке.

Как сообщал режим Башара Асада и его сторонники на протяжении шести дней проводят широкомасштабную операцию в провинции Дераа на юге Сирии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира