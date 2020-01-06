Співак Сергій Лазарєв - щасливий батько двох дітей, яких йому народила сурогатна мати. Досить довго зірка Євробачення приховував молодшу дочку від публіки, як і свого сина, зрештою. Та тепер Сергій з радістю публікує нові світлини з дітьми в Інстаграмі.







Днями Лазарєв показав новорічні фото з сином і донечкою:



"Новий рік став для мене особливим святом! Знову занурюєшся в казку і чекаєш чудес! Все це завдяки дітям, які вірять в Діда Мороза, вірять в чудеса і здійснення бажань за помахом чарівної палички... так це здорово! Ділюся з вами самими потаємними моментами! Тому що хочеться, щоб і ви вірили в чудеса! Хоча б під Новий рік! Робіть добро, і воно обов'язково до вас повернеться!!!" - підписав зірковий тато фотографії.



Переглянути цей допис в Instagram Новый год стал для меня особенным праздником! Вновь погружаешься в сказку и ждешь чудес! Всё это благодаря детям, которые верят в Деда Мороза, верят в чудеса и исполнение желаний по взмаху волшебной палочки... так это здорово! Делюсь с вами самими сокровенными моментами! Потому что хочется, чтобы и вы верили в чудеса ! Хотя бы под Новый год! Делайте добро, и оно обязательно к вам вернется!! Спасибо команде журнала @hello__ru Hello за нашу удивительную и красивую новогоднюю фотосессию! ❤️ будьте счастливы и любите друг друга!! #Лазаревы #СергейЛазарев #АннаСергеевна #НикитаСергеевич #пападочасын больше Backstage со съёмок в сторис... Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 22 Гру 2019 р. о 4:29 PST

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