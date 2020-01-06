Американцы представили мобильное кресло, которое разгоняется до 40 км/ч - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Американцы представили мобильное кресло, которое разгоняется до 40 км/ч
06.01.2020 20:53
Американцы выпустили футуристическое мобильное кресло Segway S-Pod способно развивать скорость до 40 км/ч
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
события
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