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Американцы представили мобильное кресло, которое разгоняется до 40 км/ч
06.01.2020 20:53
Американцы выпустили футуристическое мобильное кресло Segway S-Pod способно развивать скорость до 40 км/ч Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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