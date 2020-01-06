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США ограничили экспорт технологий искусственного интеллекта
06.01.2020 21:11
США запретили свободный экспорт из США некоторых технологий искусственного интеллекта
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
сша
искусственного
интеллекта
технологий
экспорт
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