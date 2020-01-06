|В НАТО заявили, что не будут воевать с США против Ирана
|06.01.2020 21:30
|
Соединенные Штаты в понедельник обвинили Россию и Китай
Подобные заявления требуют консенсуса всех 15 членов Совбеза.
Как подчеркнула задача США в ООН, 27 стран осудили набег на посольство в Багдаде, что резко контрастирует с "молчанием Совета Безопасности из-за того, что два его постоянных члена, Россия и Китай, не позволяют опубликовать заявление".
Президент США Дональд Трамп, который подтвердил готовность атаковать объекты культурного наследия Ирана и пригрозил "непропорциональным" ударом, заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
При этом свое письмо Трамп написал заглавными буквами.
Все страны альянса НАТО на экстренном заседании Североатлантического совета согласились в том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Об этом сегодня, 6 января, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговом брифинге.
В свою очередь страны альянса выступили с призывом к иранским властям не допустить провокаций и насилия после убийства генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.
По словам Столтенберга, операция против иранского генерала Сулеймани является национальным решением США, и НАТО не участвовала в его принятии.