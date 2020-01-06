Бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин заявил, что "почти за полмиллиона гривен" купил у ломосборщиков орден Победа со львовского Монумента славы.

Фотографии барельефа Добкин опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, орден, который весит больше 700 килограммов, нашли в одной из местных фирм.

"Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место... Но, думаю, это будет не скоро", - написал Добкин. "Монумент военный славы Советских Вооруженных Сил" открыли во Львове в 1970 году. Ансамбль мемориала состоял из 30-метровой стелы, бетонной композиции с фигурами воинов, символизирующих основные рода войск советской армии и фигуры "Родины-матери".

Монумент славы не попал под декоммунизацию, поскольку являлся памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не являлся символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежал обязательному демонтажу.

Однако в 2017 году комиссия Львовского горсовета признала стелу аварийной, и в марте 2019 года ее демонтировали. Барельефы с нее передали якобы в музей "Территория террора".

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