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Мы вернём его на прежнее место: Добкин выкупил орден Победа со львовского Монумента славы у вандалов
06.01.2020 22:08

Бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин заявил, что "почти за полмиллиона гривен" купил у ломосборщиков орден Победа со львовского Монумента славы.

 

Мы вернём его на прежнее место: Добкин выкупил орден Победа со львовского Монумента славы у вандалов

Фотографии барельефа Добкин опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, орден, который весит больше 700 килограммов, нашли в одной из местных фирм.

"Им торговали, как ломом цветного металла.

 

Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен.

 

Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место... Но, думаю, это будет не скоро", - написал Добкин.

 

"Монумент военный славы Советских Вооруженных Сил" открыли во Львове в 1970 году.

 

Ансамбль мемориала состоял из 30-метровой стелы, бетонной композиции с фигурами воинов, символизирующих основные рода войск советской армии и фигуры "Родины-матери".

Монумент славы не попал под декоммунизацию, поскольку являлся памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не являлся символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежал обязательному демонтажу.

 

Однако в 2017 году комиссия Львовского горсовета признала стелу аварийной, и в марте 2019 года ее демонтировали. Барельефы с нее передали якобы в музей "Территория террора".

 

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