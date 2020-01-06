Світлана Лобода стала гостею програми Івана Урганта «Вечірній Ургант», де поділилася враженнями від зйомок в кліпі Тілля Ліндеманна Frau & Mann. У ролику співачка зіграла головну жіночу роль.







«Тілль надіслав мені по WhatsApp пісню. Я її почула і зрозуміла, що вона мені подобається, тому я хочу знятися в кліпі», - розповіла співачка.



А також Світлана розповіла про новий альбом (в тому числі про обкладинку, на якій шанувальники артистки помітили шостий палець на нозі). Як пояснила сама Лобода, виною всьому подушечка, яка загорнулася.



«Це подушечка, яка загорнулася. Так мені пояснив мій фотограф», - сказала Лобода.



Для більшої переконливості співачка підняла ногу і дала можливість телеглядачам розгледіти її стопу і зазначила:



«Бачиш, яка у мене тут виїмка? І вона загорнулася».



В кінці випуску Лобода виконала новорічні дитячі пісні на німецькій мові, однією з якої пізніше вона привітала Тілля Ліндеманна з днем народження. Співачка опублікувала уривок з відео і написала:



«З днем народження, мій Тілль Ліндеманн. Спеціально для тебе".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура лобода мені яка співачка вона Теги: фішки