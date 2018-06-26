В Следственном комитете России пришли к выводу, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел катастрофу из-за того, что обледеневшие приборы передавали неправильную информацию о скорости лайнера в кабину. Жертвами крушения стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет упал в Раменском районе Московской области Фото: ЕРА Следователи установили посекундную историю полета. Выяснилось, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и во время набора высоты приборы покрылись льдом. Из-за этого в кабину поступали неверные данные о снижении скорости.Ориентируясь на эту информацию, командир воздушного судна Валерий Губанов принял решение увеличить скорость путем перевода самолета в режим пикирования. При этом угол наклона самолета был превышен, и он потерял управляемость, что привело к крушению.В Следственном комитете подчеркнули, что ошибка экипажа изначально была основной версией происшедшего, которая подтвердилась по результатам расследования.Сотрудники Следкома продолжают испытывать условия организации полета, квалификацию и программы обучения летчиков, а также обстоятельства получения лицензии вторым пилотом Сергеем Гамбаряном. Также выясняется, не были ли нарушены условия труда экипажа.Продолжается также идентификация останков погибших, сказано в сообщении Следственного комитета.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области, погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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