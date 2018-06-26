|
Причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стало обледенение датчиков скорости из-за ошибки пилотов - Следком РФ
|
26.06.2018 19:19
|
В Следственном комитете России пришли к выводу, что самолет Ан-148
"Саратовских авиалиний" потерпел катастрофу из-за того, что
обледеневшие приборы передавали неправильную информацию о скорости
лайнера в кабину. Жертвами крушения стали 65 пассажиров и шесть
членов экипажа. Самолет упал в Раменском районе Московской области
Фото: ЕРА Следователи установили посекундную историю полета.
Выяснилось, что пилоты не включили обогрев
датчиков определения скорости, и во время набора высоты
приборы покрылись льдом. Из-за этого в кабину поступали неверные
данные о снижении скорости.Ориентируясь на эту информацию, командир
воздушного судна Валерий Губанов принял решение увеличить скорость
путем перевода самолета в режим пикирования. При этом угол наклона
самолета был превышен, и он потерял управляемость, что привело к
крушению.В Следственном комитете подчеркнули, что ошибка экипажа
изначально была основной версией происшедшего, которая
подтвердилась по результатам расследования.Сотрудники Следкома
продолжают испытывать условия организации полета, квалификацию и
программы обучения летчиков, а также обстоятельства получения
лицензии вторым пилотом Сергеем Гамбаряном. Также выясняется, не
были ли нарушены условия труда экипажа.Продолжается также
идентификация останков погибших, сказано в сообщении Следственного
комитета.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс
из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в
Раменском районе Московской области, погибли 65 пассажиров и
шесть членов экипажа.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира