Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 6 января 2020 года, в Навечерие Рождества Христова, совершил богослужение в кафедральном храме Православной церкви Украины - Свято-Михайловском Златоверхом соборе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уставные богослужения этого дня составляли Великие часы и Изобразительные, после чего предстоятель поместной Православной церкви Украины возглавил вечерню с литургией святого Василия Великого.

Его Блаженству сослужили архиерей Вышгородский Агапит, всечестная братия монастыря и приглашенное духовенство.

После службы митрополит Епифаний ответил на вопросы представителей СМИ.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, 6 января в 17:00, митрополит Епифаний возглавит в соборе всенощное бдение.

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