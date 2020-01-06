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Бред Пітт на "Золотому Глобусі 2020" розповів про нову дівчину
06.01.2020 23:15
У готелі The Beverly Hilton Hotel в Беверлі-Хіллз пройшла 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» за заслуги в галузі кінематографу і телебачення - її ще вважають репетицією «Оскара» (він вже 10 лютого). Заповітні статуетки забрали додому Хоакін Фенікс, Терон Еджертон, Рене Зеллвегер, Бред Пітт і багато інших.

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Втім, цього вечора було багато і іншого, не менш цікавого: так, на заході разом з'явилися колишнє подружжя Дженніфер Еністон і Бред Пітт, яким вже давно приписують роман. Мабуть, дарма!

Бред виголосив ось таку промову:

«Я хотів привести маму, але не зміг, тому що будь-яка жінка, з якою я просто стою поруч, відразу сприймається всіма як моя дівчина», - сказав Пітт.

Цікаво, що в цей момент камера знімала Еністон, і її реакція розчулює.


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