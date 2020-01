У готелі The Beverly Hilton Hotel в Беверлі-Хіллз пройшла 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» за заслуги в галузі кінематографу і телебачення - її ще вважають репетицією «Оскара» (він вже 10 лютого). Заповітні статуетки забрали додому Хоакін Фенікс, Терон Еджертон, Рене Зеллвегер, Бред Пітт і багато інших.







Втім, цього вечора було багато і іншого, не менш цікавого: так, на заході разом з'явилися колишнє подружжя Дженніфер Еністон і Бред Пітт, яким вже давно приписують роман. Мабуть, дарма!



Бред виголосив ось таку промову:



«Я хотів привести маму, але не зміг, тому що будь-яка жінка, з якою я просто стою поруч, відразу сприймається всіма як моя дівчина», - сказав Пітт.



Цікаво, що в цей момент камера знімала Еністон, і її реакція розчулює.



This one's for Rick Dalton. Brad Pitt wins Best Supporting Actor, Motion Picture at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/0QK3TfomI1 — NBC Entertainment (@nbc) 6 січня 2020 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура пітт багато вже бред еністон Теги: шоу та передачі