|Бред Пітт на "Золотому Глобусі 2020" розповів про нову дівчину
|06.01.2020 23:15
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Втім, цього вечора було багато і іншого, не менш цікавого: так, на заході разом з'явилися колишнє подружжя Дженніфер Еністон і Бред Пітт, яким вже давно приписують роман. Мабуть, дарма!
Бред виголосив ось таку промову:
«Я хотів привести маму, але не зміг, тому що будь-яка жінка, з якою я просто стою поруч, відразу сприймається всіма як моя дівчина», - сказав Пітт.
Цікаво, що в цей момент камера знімала Еністон, і її реакція розчулює.
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