Объявлены лауреаты 77-ой ежегодной премии «Золотой глобус» Режиссер Квентин Тарантино получил премию «Золотой глобус» в номинациях «Лучшая комедия» и «Лучший сценарий» за фильм «Однажды… в Голливуде», Брэд Питт удостоен награды за роль второго плана в этой картине. В Лос-Анджелесе в ночь на 6 января вручили 77-й по счету «Золотой глобус». Традиционно награды удостаивается не один фильм, а два — драматический, а также комедия или мюзикл, сообщило издание TJournal. В номинации «Лучший драматический фильм» картина «1917» Сэма Мендеса опередила «Ирландца» Мартина Скорсезе и «Джокера» Тодда Филлипса. Категорию «Лучшая комедия» завоевал фильм «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, обойдя «Рокетмена», «Достать ножи», «Кролика Джоджо» и «Меня зовут Долемайт». Анимационный фильм «Потерянное звено» студии Laika обошел сразу трех конкурентов от Disney — «Холодное сердце 2», «Историю игрушек 4» и «Короля Льва», а также «Как приручить дракона 3» от Universal. Сериал «Чернобыль» от HBO взял премию как лучший мини-сериал. Лучшим драматическим сериалом признан проект HBO «Наследники», а комедийным — «Дрянь» от Amazon. Лучшими драматическими актерами признаны Хоакин Феникс за роль Джокера и Рене Зеллвегер за роль в «Джуди». Приз комедийных актеров получили Тэрон Эджертон («Рокетмен») и Awkwafina («Прощание»). Брэд Питт («Однажды… в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история») признаны лучшими актерами второго плана. Хильдур Гуднадоттир получила «Золотой глобус» за лучшую музыку в фильме «Джокер». Почетного «Золотого глобуса» имени Сесила Блаунта ДеМилля за карьерные достижения удостоился Том Хэнкс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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