Погода, Новости, загрузка...
Зеленский обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
07.01.2020 08:48
Зеленский провел телефонный разговор с Помпео Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 