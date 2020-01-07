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Зеленский обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
07.01.2020 08:48
Зеленский провел телефонный разговор с Помпео
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
помпео
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