В течение текущих суток, с 7 и до 18 часов враг продолжал вооруженные провокации против наших войск на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались с 82-мм миномета и гранатометов.

На Донецком направлении обстрелов не зафиксировано.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где враг применял против наших защитников минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также враг один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово.

За указанный период потерь между военнослужащих Объединенных сил нет. Потери врага уточняются.

Объединенные силы контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их усиливать, неуклонно придерживаются минских договоренностей.



Как сообщал за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 24 раза нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий одного нашего защитника ранено.

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