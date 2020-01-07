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В Нигерии произошел теракт, 30 погибших
07.01.2020 09:06
В результате теракта в Нигерии погибло 30 человек, еще 35 пострадало Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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