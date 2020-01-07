В Нигерии произошел теракт, 30 погибших - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Нигерии произошел теракт, 30 погибших
07.01.2020 09:06
В результате теракта в Нигерии погибло 30 человек, еще 35 пострадало
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
еще
пострадало
человек
погибло
теракта
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->