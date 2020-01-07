Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

На вечерю собралось более 140 человек преклонного возраста из Киева, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей. Среди присутствующих — одинокие пожилые люди, вынужденные переселенцы и люди с инвалидностью.

Святая вечеря началась с общей молитвы и приветственного слова Блаженнейшего Святослава, который выразил большую весть, что в Навечерие Рождества имеет возможность быть вместе с людьми преклонного возраста.

"Мне сегодня выпала особая честь – привилегия приветствовать всех вас здесь, в нашем Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, чтобы мы вместе могли сесть за праздничный священный рождественский ужин", – сказал Блаженнейший Святослав гостям.

Он напомнил, что в Евангелии нам повествуют, как родился Христос, волхвы с Востока пришли и принесли нашему Спасителю свои сокровища: ладан, миро и золото.

"Сегодня наша Киевская архиепархия здесь в соборе приносит к вертепу Христа золото. Потому что тем золотом не является какой-то там драгоценный металл. Тем золотом есть наши люди золотого возраста. Это самый большой клад, который мы имеем, которым мы радуемся и сегодня мы особенно хотим вас принести в дар нашему новорожденному Спасителю. И мы вместе с вами на всю Украину и на весь украинский мир из сердца нашей Церкви извещаем очень хорошую весть: Христос родился! Славим Его!", – отметил Предстоятель.

Глава УГКЦ также разделил с присутствующими рождественскую просфору, подойдя к каждому с благословением и пожеланием радостных Рождественских праздников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира