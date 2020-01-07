Юрий Молчанов

Согласно догмату о Пресвятой Троице, Христос «предвечно рождается от Бога Отца». Именно рождается. Глагол настоящего времени.

Хотя точнее было бы сказать вне времени. Потому что время – это такое же творение Бога, как и материя с пространством.

Поэтому, когда начинаешь смотреть на мир с точки зрения вечности, вселенской бесконечности, невольно начинаешь понимать истинный масштаб всей нашей суеты.

Все страсти нашей песочницы, независимо от размера, будь то квартира, дом, город, страна или империя. Все наши обиды, склоки, сражения, революции и войны - все абсолютный тлен. Даже не микроскопического размера пылинка в космической бездне.

Одна ценность в вечности: душа человеческая. И мерило ее одно – любовь.

Порождающая фундаментальные добро и мудрость.

Нет любви – нет ничего. Пустота и бесполезность. Космическая. И трагическая.

«Поэтому и дела все наши измеримы одним: если в результате преумножилась любовь с добром, значит правильным делом был занят.

Ежели зло да скрежет зубов умножились, значит сам погибаешь, других за собой тянешь и Бога оскорбляешь» (с) Ф.М. Достоевский

С Рождеством нас! С Праздником Любви. Вне времени и пространства