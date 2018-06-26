Закон о национальной безопасности в ближайшее время поступит на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом Порошенко заявил во время торжеств по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса , сообщает пресс-служба Порошенко, передает со ссылкой на .

"Первое и самое важное - это реформа сектора обороны и безопасности, создание мощной украинской армии. Это наша с вами заслуга. И мы переводим весь сектор обороны и безопасности под стандарты ", - заявил Порошенко, добавив, что на прошлой неделе парламент принял его закон о национальной безопасности.

По словам главы государства, закон о нацбезопасности - это стратегическая смена сектора обороны и безопасности.

"В ближайшее время он (закон о нацбезопасности, - ред.) должен поступить мне на подпись. И это будет очень важный этап реформирования сектора обороны и безопасности", - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что закон о нацбезопасности дает новые возможности для военного сотрудничества с .

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