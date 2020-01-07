Погода, Новости, загрузка...
IKEA выплатит 46 млн долларов родителям мальчика, на которого упал комод
07.01.2020 10:55
IKEA выплатит 46 млн долларов родителям мальчика, погибшего в результате падения комода Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 