IKEA выплатит 46 млн долларов родителям мальчика, на которого упал комод - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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IKEA выплатит 46 млн долларов родителям мальчика, на которого упал комод
07.01.2020 10:55
IKEA выплатит 46 млн долларов родителям мальчика, погибшего в результате падения комода
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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