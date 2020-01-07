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Под Одессой в строительном вагончике произошел пожар, трое погибших
07.01.2020 11:13
Три человека погибли при пожаре в Одесской области Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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