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Под Одессой в строительном вагончике произошел пожар, трое погибших
07.01.2020 11:13
Три человека погибли при пожаре в Одесской области
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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