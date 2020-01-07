Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"С благословения Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания представители Православной церкви Украины 4-6 января 2020 года по случаю годовщины предоставления Томоса об автокефалии украинской церкви посетили Константинополь (Стамбул), где приняли участие в богослужениях и встретились с Его Всесвятейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в состав делегации, которую возглавлял митрополит Львовский Макарий, вошли также епископ Васильковский Лаврентий, протоиерей Валерий Семанцо, протоиерей Василий Лило, Евгений Бойко и Владимир Сизон.

От имени предстоятеля Православной церкви Украины митрополит Макарий передал искренние поздравления Вселенскому патриарху и выразил ему глубокую благодарность за поданную руку помощи, которая привела нашу церковь к утверждению духовной свободы – автокефалии.

"На приеме у Вселенского патриарха Варфоломея было передано поздравительное письмо от Блаженнейшего митрополита Епифания, а также приглашение в удобное время посетить с визитом Украину", - информирует пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что во время воскресного богослужения делегация ПЦУ молилась в Патриаршем храме св. Георгия на Фанаре, а на следующий день, 6 января, митрополит Львовский Макарий вместе с иерархами Вселенского патриархата и Кипрской церкви сослужил Всесвятейшему патриарху Варфоломею за литургией по случаю Богоявления (по новому календарю).

Как известно, год назад, 5 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел Объединительный церковный собор. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года - в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую вместе отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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