|Гончарук пожелал каждому украинцу почувствовать рождественскую радость
|07.01.2020 12:53
|
Свое приветствие он разместил в Facebook.
“Искренне поздравляю с Рождеством! Желаю каждому украинцу, где бы вы не были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, - ощутить рождественскую весть, заботу и уют!”, - написал глава правительства.
Гончарук также пожелал, чтобы в каждом доме царили мир и согласие, а Рождество подарило всем силу, веру и вдохновение на новый год.
“Вкусной вам кутьи! Христос родился! Славим его!”, - отметил он.
Поделитесь статьей с друзьями