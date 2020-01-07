Об этом глава УГКЦ Святослав сказал в интервью "Главкому".

"Мы не имеем пока информации о том, что готовится его (Папы Римского Франциска - ред.) визит в Украину. Мы надеемся, что и новый Президент пригласит Папу в Украину и что со стороны украинского общества (независимо от конфессий) будет положительное отношение и осознание важности такого жеста для скрепления украинской государственности", - отметил Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ также отметил, что в прошлом году греко-католики в очередной раз официально пригласили Папу Римского в Украину.

"Мы собрались в Риме и первая сессия нашего синода состоялась вместе с ним. Там мы все вместе просили его приехать в Украину. Надеемся, что его приезд станет еще одним толчком к тому, чтобы остановить войну, привлечь внимание только мира к вопросам гуманитарного и экологического кризиса, который вызывает эта война. После той нашей встречи уже в приватном общении Святейший отец сказал мне, что он очень серьезно над этим размышляет", - сообщил Блаженнейший Святослав.

Он также пояснил, что может стоять на пути визита Папы Римского в Украину и почему он так долго размышляет.

"Это его личное решение, но я могу сказать о трех таких чертах Папы, которые вселяют в меня оптимизм. Он очень сопереживает нуждам убогих, маргинальных и бедных людей. Украина является самой бедной страной Европы. Поэтому когда Папа будет думать, в какой уголок Европы в первую очередь ему надо поехать, я думаю, он услышит голос, зовущий его в Украину. Вторая тема - это тема мира. И когда Папа почувствует, что у него есть возможность приехать, что его здесь ждут, приглашают, и что его приезд будет помогать окончанию войны, он также услышит этот голос. А третья волнующая тема - это проблемы экологии, ответственного отношения к окружающей среде. Этот вопрос, как мы знаем, у нас также стоит очень остро, хотя почему-то о нем сегодня никто не говорит", - отметил глава УГКЦ.

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