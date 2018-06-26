Жалобу на неправильную утилизацию отходов птицеводства, интенсивное движение грузовиков и фальсификацию общественных слушаний написали в Европейский банк реконструкции и развития жители сел Клебань, Оляница и Заозерное. Они считают, что финансовое учреждение может повлиять Юрия Косюка – собственника "Мироновского хлебопродукта", который производит продукцию под маркой "Наша Ряба", потому что кредитует его бизнес. Активисты заявили, что компания складирует куриный помет в кучи под открытым небом Фото: bihus.info .В жалобе идет речь о птицефабрике, где выращивают кур. Жители считают, что повлиять на Косюка может именно ЕБРР, потому что этот банк кредитует его предприятие. "Они гарантируют, что их клиенты воплощают проекты, которые соответствуют самым высоким стандартам – международным или стандартам ЕС. И, как минимум, соответствуют законодательству Украины", – объяснила руководитель отдела общественной организации "Екодія" Алена Мискун.Активисты из Клебани заявляют, что компания вместо утилизации куриного помета складывает его в кучи на краю села, а это – нарушение законодательства. "Там прописано четко, как нужно утилизировать отходы, их нужно хранить на время, когда идет утилизация. Ведь понятно, что иногда нет технической возможности вывезти все. И там четко и однозначно написано, что не могут они, эти отходы, контактировать с землей, и нельзя их разбрасывать под открытым небом", – рассказала журналистам проекта координатор "Екодії" Тамара Харчилава.Жители Оляницы сообщили, что в домах появились трещины из-за интенсивного движения грузовиков "Мироновского хлебопродукта". "Село Оляница имело несчастье расположиться как раз между бригадами, то есть кое-где, где выращиваются цыплята, и другими мощностями компании. До 400 автомобилей движется по дороге села в день. Из-за этого большого движения разбивается дорога, а из-за вибрации разрушаются дома, стоящие вдоль этой дороги", – утверждает Мискун.В Заозерном жалуются на общественные слушания по поводу строительства рядом с селом комплекса курятников."Дело в том, что в наш сельский совет входит два села: Васильевка и Заозерное. А общественные слушания проводили только в Васильевке, жителей Заозерного вообще не проинформировали. Так получилось, что согласие на строительство новой бригады дало 90 человек. А мы собрали в Заозерном 346 подписей людей, которые были против этого строительства", – рассказала корреспонденту активистка из Заозерного Оксана Базилюк.В день выхода программы редакция BIHUS.Info получила письмо от ОАО "Мироновский хлебопродукт" с письменными ответами."Компании МХП известно о жалобах, которые были размещены на сайтах. К сожалению, к МХП они направлены не были. Но наши коллеги из ЕБРР сообщили нам о них. Эти жалобы были направлены от нескольких жителей трех сел, это не коллективное видение, то есть не обращение общины, но обращение нескольких лиц, – сказано в ответе. – Мы используем дороги, которые были построены государством. Мы не нарушаем правил дорожного движения, следовательно если грузовик по весу превышает допустимую норму, мы используем другие пути. Стоит отметить, что компания также строит новые дороги за собственные средства, которые ведут к объектам холдинга".В ЕБРР автору расследования сообщили, что независимое расследование по жалобам может идти несколько месяцев."Ситуацию оценит независимый орган. С результатами расследования ознакомят как людей, которые жаловались, так и банкиров ЕБРР, ведущих эти проекты, и руководство банка", – сказал старший советник ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Антон Усов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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