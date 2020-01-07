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Пластуны с Премьер-министром поздравили украинцев с Рождеством
07.01.2020 13:55
Скауты из организации "Пласт" вместе с Премьер-министром Украины поздравили украинцев с Рождеством
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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