Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко - Теофимо Лопес - один из самых ожидаемых поединков года, считает телеканал ESPN.

В этом бою сразятся чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и обладатель титула IBF Теофимо Лопес. Ориентировочная дата проведения - апрель или май. Место - Нью-Йорк или Саудовская Аравия

«Поединок Ломаченко с Лопесом - битва между одним из самых выдающихся боксеров своего поколения и одним из самых одаренных молодых бойцов. Многие считают, что Лопесу слишком рано выходить на этот бой. Однако семейство Лопес считает, что уже удобное время», - сообщает телеканал ESPN.

Бой Ломаченко - Лопес является одним из наиболее вероятных мегафайтов в списке ESPN. Также в топ-20 самых ожидаемых боев вошли: Мэнни Пакьяо - Шон Портер, Теренс Кроуфорд - Мэнни Пакьяо, Теренс Кроуфорд - Шон Портер, Энтони Джошуа - победитель реванша Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри, Джервонта Дэвис - Девин Хейни, Дмитрий Бивол - Артур Бетербиев.





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