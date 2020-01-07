Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что Церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина» , приведя в пример Свято-Успенскую Святогорскую лавру Украинской Православной Церкви.

«Все люди хотят мира, – сказал Сергей Сивохо в прямом эфире телемарафона «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса». – Церковь, естественно, как институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством... К примеру, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев... Церковь может выступить медиатором (конфликта, – Ред). То, что озвучивает Церковь – хорошо: все посылы мирные».

При этом советник секретаря СНБО подчеркнул, что «мир наступает тогда, когда молчат те, кто раньше разжигал войну», а также «нужно выполнять все достигнутые договоренности и в этом ключе двигаться дальше».

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