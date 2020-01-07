Соответствующее положение содержится в коалиционном правительственном пакте между "Австрийской народной партией" и партией "Зеленые", сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Нужно создать базовые условия, чтобы дети росли без принуждения (как например, ношение платка). Задача государства — помогать девушкам и молодым женщинам и поддерживать их в саморазвитии. Для этого нужны меры по защите девочек, а также расширение существующего запрета на платки для школьниц в возрасте до 14 лет", - говорится в документе.

Наряду с этим, планируется увеличение проверок в исламских учебных заведениях на предмет контроля программ и методов преподавания.

Также предусмотрены ряд мероприятий, направленных на борьбу с распространением политического ислама в Австрии.

Как сообщал Укринформ, расширение запрета на исламский платок в школах было одним из предвыборных обещаний возглавляемой Себастианом Курцем консервативной партии, которая стала победителем на досрочных парламентских выборах 29 сентября. Утверждается, что только после 14 лет девочки становятся "религиозно зрелыми" и могут сами решать, стоит ли им носить платок или нет.

Как известно, бывшая правящая в Австрии коалиция в составе правоцентристской "Австрийской народной партии" и правопопулистской "Австрийской партии свободы" ввела запрет на исламский платок: в 2018 году хиджаб был запрещен в детсадах, а в мае 2019 года - в начальной школе (6-10 лет).

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