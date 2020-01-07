Погода, Новости, загрузка...
NASA нашли первую потенциально обитаемую планету похожую на Землю
07.01.2020 15:08
NASA обнаружило первую потенциально обитаемую планету размером с Землю Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 