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NASA нашли первую потенциально обитаемую планету похожую на Землю
07.01.2020 15:08
NASA обнаружило первую потенциально обитаемую планету размером с Землю
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
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