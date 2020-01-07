Телескоп Хаббла продемонстрировал снимок созвездия "Волосы Вероники" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Телескоп Хаббла продемонстрировал снимок созвездия "Волосы Вероники"
07.01.2020 16:40
Телескоп Хаббл показал во Вселенной миф древнего Египта
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
события
украина
древнего
египта
миф
вселенной
хаббл
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->