В Иране во время похоронной процессии по погибшему Касему Сулеймани возникла сильная давка, в которой погибли 35 человек. Об этом во вторник, 7 января, сообщает телеканал IRIB.

Кроме того, 48 человек пострадали. Отмечается, что случай произошел в родном городе Сулеймани Керман на юго-востоке Ирана, куда съехались десятки тысяч людей.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи города.

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