На цьому тижні герцогині Кембриджській виповниться 38 років. За традицією, вона відсвяткувала день народження заздалегідь, і вже другий рік поспіль в списку гостей не було герцогів Сассекських.







Цими вихідними герцогиня Кейт разом з принцом Вільямом відвідали Сандрінгемську церкву для того, щоб взяти судьба в недільній службі разом з Єлизаветою II. За повідомленнями інсайдерів, близьких до королівської сім'ї, на службі також були друзі Кетрін, які приїхали відвідати герцогиню в заміській резиденції Анмер-Холл і заздалегідь відсвяткувати її день народження. За словами присутніх на домашньому заході, у гостей викликала чимало запитань відсутність Сассекських. Як відомо, принц Гаррі завжди дуже тепло ставився до дружини брата, тому багато хто здивувався, що подружжя пропустило день народження Кейт.



За офіційною версією, герцог і герцогиня Сассекські не були присутні на святкуванні дня народження Кейт, бо все ще знаходилися в Канаді в рамках свого шеститижневого відпочинку від королівських обов'язків. Хоча раніше передбачалося, що вони вже повинні були повернутися до своїх обов'язків відразу після Нового року.

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