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Еще две страны заявили о выводе военных контингентов из Ирака
07.01.2020 17:53
Словакия и Хорватия выводят военных контингентов из Ирака Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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