Первоначально такая премия вручалась исключительно в США, но издание Glamur начало выпускать локализованные копии в РФ. Награды такого плана получали отечественные артисты, певцы или же спортсмены.

Этом году такого внимание заслужила певица Земфира после проведения тура Маленький человек.

Кроме того, были озвучены имена претенденток и на другие номинации.

Рок-звезда Юлиана Кураулова номинирована за лучший старт, ее соперницей в той номинации стала певица Кristina Si с новым клипом «Хочу».

Имена победителей будут оглашены девятого декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что Земфира травмировалась во время концерта.

Также, была информация о том, что Земфира записала песню с Дэвидом Брауном.

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