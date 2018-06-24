|Земфира может стать «женщиной года»
|24.06.2018 15:09
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Стало известно, что Земфира номинирована на ежегодную премию Женщина года. Премию вручают каждый год, начиная с 1990-го года.
Первоначально такая премия вручалась исключительно в США, но издание Glamur начало выпускать локализованные копии в РФ. Награды такого плана получали отечественные артисты, певцы или же спортсмены.
Этом году такого внимание заслужила певица Земфира после проведения тура Маленький человек.
Кроме того, были озвучены имена претенденток и на другие номинации.
Рок-звезда Юлиана Кураулова номинирована за лучший старт, ее соперницей в той номинации стала певица Кristina Si с новым клипом «Хочу».
Имена победителей будут оглашены девятого декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что Земфира травмировалась во время концерта.
Также, была информация о том, что Земфира записала песню с Дэвидом Брауном.
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