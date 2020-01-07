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В Луцке при пожаре погиб 73-летний мужчина
07.01.2020 18:30
В Луцке при пожаре спасли одного мужчину, второй погиб
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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