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В Луцке при пожаре погиб 73-летний мужчина
07.01.2020 18:30
В Луцке при пожаре спасли одного мужчину, второй погиб Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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