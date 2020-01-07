Иранский генерал Касем Сулеймани готовил покушения на американских дипломатов и военнослужащих, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

"Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", — сказал он в эфире Fox News.

При этом О’Брайен подчеркнул, что ликвидация Сулеймани не противоречит принципам президента Дональда Трампа.

"Президент считает, что слабость провоцирует, и я полагаю, мы можем найти немало подобных примеров в истории. Эта идея была краеугольным камнем внешней политики и политики в сфере национальной безопасности для президента Трампа", — заключил советник главы государства.

Иран активно работает надо тем, чтобы подорвать мирный процесс в Афганистане, заявил во вторник журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

"В Афганистане есть аспект конфликта, который заслуживает большего внимания. Это вовлеченность туда Исламской Республики Иран… Иран сегодня активно работает над тем, чтобы подорвать мирный процесс, продолжая свои давние повсеместные усилия по поддержке находящихся там вооруженных группировок", - сказал он.

По его словам, власти Ирана имеют дело с движением "Талибан" и связанными с ним группировками.

США и талибы вели переговоры несколько месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.

Переговоры возобновились в ноябре. Телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники, что США намерены в ближайшее время объявить о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана. Вывод войск будет постепенным и растянется на несколько месяцев.

НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя альянса.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить военнослужащих. Для этого часть из них будет временно переброшена в другие районы Ирака и за пределы страны", - цитирует агентство его слова. При этом собеседник агентства подчеркнул, что НАТО, тем не менее, "поддерживает присутствие своих сил в Ираке".

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января приняли резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск.

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