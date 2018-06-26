Россия уделяет больше внимания "бюрократической тяжбе" с арендатором, а не возвращению оставшегося в Китае 150-метрового судна "Профессор Меграбов", отметил его капитан Сергей Лагунов. Лагунов живет на пустом судне 13 месяцев Скриншот: tvrain.ru Летом 2017 года государственная компания "Росморпорт" расторгла договор аренды с частной компанией "Римско", и с тех пор "государство больше уделяет внимания бюрократической тяжбе, а не своему судну и человеку, который на нем остался поддерживать хотя какой-то порядок".Экипаж покинул 150-метровое судно, о судьбе которого спорят в суде российского Владивостока "Римско" и "Росморпорт".68-летний Лагунов, которому не платят зарплату, остался на судне, "исходя из правил и капитанской чести". На пропитание деньги ему пересылает семья.О России он говорит: "Вас никто не ждет и вы на фиг там никому не нужны".Что дальше – Лагунов не знает."Я обратился в высшие органы [российской] власти – к президенту, в Госдуму и правительство само. Ни от кого никаких ответов я не получаю. От "Росморпорта" – тем более! Не понятно, что у них делается", – говорит капитан. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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