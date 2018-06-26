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"На фиг никому не нужны". В китайском порту российский капитан больше года присматривает за покинутым судном из РФ
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26.06.2018 19:35
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Россия уделяет больше внимания "бюрократической тяжбе" с
арендатором, а не возвращению оставшегося в Китае 150-метрового
судна "Профессор Меграбов", отметил его капитан Сергей Лагунов.
Лагунов живет на пустом судне 13 месяцев Скриншот: tvrain.ru Летом
2017 года государственная компания "Росморпорт" расторгла договор
аренды с частной компанией "Римско", и с тех пор "государство
больше уделяет внимания бюрократической тяжбе, а не своему судну и
человеку, который на нем остался поддерживать хотя какой-то
порядок".Экипаж покинул 150-метровое судно, о судьбе которого
спорят в суде российского Владивостока "Римско" и
"Росморпорт".68-летний Лагунов, которому не платят зарплату,
остался на судне, "исходя из правил и капитанской чести". На
пропитание деньги ему пересылает семья.О России он говорит: "Вас
никто не ждет и вы на фиг там никому не нужны".Что дальше –
Лагунов не знает."Я обратился в высшие органы [российской]
власти – к президенту, в Госдуму и правительство само. Ни от
кого никаких ответов я не получаю. От "Росморпорта" – тем
более! Не понятно, что у них делается", – говорит капитан.
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