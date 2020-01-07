Крис Хемсворт пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Крис Хемсворт пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии
07.01.2020 20:37
Надеюсь вы тоже сможете скинуться: Крис Хемсворт пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
долларов
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австралии
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