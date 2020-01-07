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У Мереж всі сміються з нового плаття Дженніфер Лопес (Фото)
07.01.2020 21:06
Днями пройшла 77-ма церемонія вручення премії «Золотий Глобус», де з'явилися всі найвідоміші артисти кіноіндустрії. І, звичайно ж, не обійшлося на червоній доріжці без модних провалів. До їх числа увійшов образ Дженніфер Лопес!

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З нарядом у актриси все було прекрасно, але бант, яким декоровано плаття Valentino, нагадав користувачам Twitter про різдвяний светр колеги Дженніфер - Райана Рейнольдса. І меми не змусили себе чекати!

«І без того ефектне плаття вона доповнила величезною кількістю прикрас, в результаті чого зірка виглядала так, ніби її поставили під ялинку, а не на сцену», - написав один з користувачів.



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