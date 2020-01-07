Днями пройшла 77-ма церемонія вручення премії «Золотий Глобус», де з'явилися всі найвідоміші артисти кіноіндустрії. І, звичайно ж, не обійшлося на червоній доріжці без модних провалів. До їх числа увійшов образ Дженніфер Лопес!







З нарядом у актриси все було прекрасно, але бант, яким декоровано плаття Valentino, нагадав користувачам Twitter про різдвяний светр колеги Дженніфер - Райана Рейнольдса. І меми не змусили себе чекати!



«І без того ефектне плаття вона доповнила величезною кількістю прикрас, в результаті чого зірка виглядала так, ніби її поставили під ялинку, а не на сцену», - написав один з користувачів.











